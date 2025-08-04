TFF 3. Lig takımlarından Kütahyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaleci Eren Kaya ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Kütahyaspor’dan transfer hamlesi
Kütahyaspor, İzmir Çoruhlu FK forması giyen genç kaleci Eren Kaya’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2004 doğumlu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Eren Kaya’nın kariyer yolculuğu
Kütahyalı olan Eren Kaya, futbola memleketinde Büyük Saka Mavi Şimşekspor’da başladı. Profesyonel kariyerine Nazillispor’da devam eden genç file bekçisi, ardından İzmir Çoruhlu FK’da forma giydi. Yeni sezonda Kütahyaspor formasıyla sahada olacak.
Kulübün mesajı
Kütahyaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Eren’e memleketinin takımına hoş geldin diyerek, formamız altında üstün başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.