TFF 3. Lig takımlarından Kütahyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaleci Eren Kaya ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray Futbol Akademisi’nde imza töreni
Galatasaray Futbol Akademisi’nde imza töreni
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Kütahyaspor’dan transfer hamlesi

Kütahyaspor, İzmir Çoruhlu FK forması giyen genç kaleci Eren Kaya’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2004 doğumlu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eren Kaya’nın kariyer yolculuğu

Kütahyalı olan Eren Kaya, futbola memleketinde Büyük Saka Mavi Şimşekspor’da başladı. Profesyonel kariyerine Nazillispor’da devam eden genç file bekçisi, ardından İzmir Çoruhlu FK’da forma giydi. Yeni sezonda Kütahyaspor formasıyla sahada olacak.

Kulübün mesajı

Kütahyaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Eren’e memleketinin takımına hoş geldin diyerek, formamız altında üstün başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA