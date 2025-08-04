Sanal kumar bağımlılığı, teknolojinin gelişimiyle birlikte Türkiye’de ve dünyada hızla büyüyen bir halk sağlığı sorununa dönüştü. Online bahis, slot makineleri ve canlı casinolar maddi kayıpların yanı sıra ağır psikolojik sorunlara, intihar düşüncelerine ve aile içi yıkımlara neden oluyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi uzmanları, kumar bağımlılığının boyutlarına dikkat çekti.

Kumar her yerde, bağımlılık yaygınlaşıyor

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, sanal kumar ve bahis oyunlarının eğlenceden öte ciddi bir bağımlılık riski taşıdığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, son bir yıl içinde dünya genelinde yetişkinlerin %46,2’si ve ergenlerin %17,9’u en az bir kez kumar oynadı. Yetişkinlerde kumar bağımlılığı oranı ise %0,1 ile %5,8 arasında değişiyor.

Psikolojik etkiler ve intihar riski artıyor

Prof. Dr. Ögel, kumar bağımlılarının yarısından fazlasının hayatlarının bir döneminde intihar düşündüğünü, %17–20’sinin ise intihar girişiminde bulunduğunu belirtti. Bu oran, genel toplumdaki intihar girişim oranının 5–10 katı. Bağımlılık sürecinde bireylerde kontrol kaybı, sosyal izolasyon, finansal çökmeler ve depresyon gelişiyor.

Kimler risk altında?

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikoloğu Elif Sena Özata, kumar bağımlılığının en sık 18–35 yaş arasında ortaya çıktığını aktardı. Erkeklerde bağımlılık oranı kadınlara göre 3–4 kat fazla ancak kadınlar bağımlılığa daha hızlı sürükleniyor. Türkiye’de kumar bağımlılığı oranı %1,41, riskli davranış oranı ise %8,7 olarak bildirildi.

Ailelerin sürece katılımı önemli

Klinik Psikolog Elif Sena Özata, ailelerin sürece aktif şekilde dahil olması gerektiğini vurguladı. Kumar borçlarının kapatılmaması, tüm aile üyelerine zaman ayrılması, psikolojik destek alınması ve grup terapilerine katılım önerildi. Tedavi süreci zorlu ancak aile desteği iyileşmeyi olumlu etkiliyor.

Bağımlılık kökeninde birçok faktör var

Elif Sena Özata, kumar bağımlılığının biyolojik, psikolojik ve çevresel etmenlerin bir arada etkisiyle ortaya çıktığını söyledi. Genetik yatkınlık, erken yaşta başlama, düşük özdenetim ve stresle başa çıkma biçimleri kumar davranışını tetikliyor. Dijital ortam ve sosyal medyanın sunduğu “hızlı zenginleşme” illüzyonu da riski artırıyor.

Dijital erişim bağımlılığı tetikliyor

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikoloğu Muhammed Yusuf Babacan, internetin yaygınlaşmasıyla kumar bağımlılığının hızla arttığını aktardı. Canlı bahis sistemlerinin her an erişilebilir olması, bağımlılığı güçlendiriyor. Özellikle gençler, 24 saat erişilen bu sistemlere karşı savunmasız durumda.

Ailelere öneriler

Babacan, ailelere sakin olmalarını, sabırlı davranmalarını, borç kapatmamalarını, hayatlarına devam etmelerini ve pozitif gelişmelere odaklanmalarını tavsiye etti. Bağımlılık tedavisi uzun ve zorlu bir süreç olsa da doğru destekle umut var.

Sanal kumar bağımlılığı, sadece maddi değil, derin psikolojik zararlar da veriyor. Bu nedenle toplumun tüm kesimleri konunun farkında olmalı, gerekli önlemler ve destekler artırılmalı.