Prof. Dr. Erkan Sevinç ile Av. Cansu Koç, Sosyalmetre ve Sevmedyayoutube kanallarında yayınlanan “Herşeyden Önce Sağlık” programında orman yangınları ve yanık konusunu detaylı şekilde ele aldı. Programda, yangınların sadece küresel ısınma nedeniyle değil, kişisel ve teknik hatalar ile rant ve terör amaçlı çıkarıldığına dikkat çekildi.

Yangınlarda sorumluluk vurgulandı

Av. Cansu Koç, orman yangınlarının çıkış sebeplerinin çok çeşitli olduğunu belirtti. “Ormanı yakan kim olursa olsun ağır cezada yargılanmalıdır,” diyerek yangınların önlenmesi ve cezai yaptırımların önemine işaret etti.

Yanık türleri ve tedavi yöntemleri

Prof. Dr. Erkan Sevinç ise orman yangınlarında müdahalede bulunanların ciddi yanık ve solunum sorunlarıyla karşılaştığını ifade etti. Yanıkların, hasarın derinliği ve yaygınlığına göre birinci, ikinci ve üçüncü derece olarak sınıflandırıldığını açıkladı. Birinci derece yanıkların cildin üst tabakasını etkilediğini, ikinci derece yanıklarda su dolu kabarcıklar oluştuğunu, üçüncü derece yanıklarda ise sinir hasarı ve ciddi komplikasyonların meydana geldiğini anlattı.

Yanık anında ilk müdahale

Yanık tedavisinde hasarın derecesine göre ilk yardım, ilaç, yara bakımı ve cerrahi müdahalenin gerektiğini vurgulayan Sevinç, yangına maruz kalındığında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Hemen güvenli alana ulaşın. Alevlere değil, rüzgârın ters yönüne doğru kaçın. Duman varsa alçaktan sürünün. Üzeriniz tutuşursa derhal yere yatıp yuvarlanarak alevi söndürün. ‘Dur, yat, yuvarlan’ kuralı hayat kurtarır.”

Yanık bakımı için önemli öneriler

Sevinç, birinci ve ikinci derece yanıklarda 10-15 dakika serin su uygulanması gerektiğini belirtti. Yanık bölgesine krem veya diş macunu sürülmemesi ve kabarcıkların patlatılmaması gerektiğini özellikle vurguladı.