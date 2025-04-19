Kütahyaspor – Karşıyaka maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00’te başlayacak. Karşılaşma HT Spor YouTube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Kütahyaspor ile Karşıyaka, 20 Nisan 2025 Pazar günü TFF 3. Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Saat 15:00’te başlayacak maç, HT Spor YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç saati, yayın bilgileri ve stadyum detayları haberimizde.

20 Nisan 2025 Kütahyaspor vs Karşıyaka maçı yayın bilgileri

Kütahyaspor ile Karşıyaka arasındaki TFF 3. Lig karşılaşması, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00’te başlayacak. Mücadele HT Spor YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

HT Spor YouTube üzerinden internet bağlantısıyla ücretsiz olarak izlenebilecek. Herhangi bir şifre veya abonelik gerektirmemektedir.

Maç nerede oynanacak?

Kütahyaspor ile Karşıyaka arasındaki karşılaşma, Kütahya’da yer alan Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak.