Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Temmuz ayı Meclis Toplantısı’nda sanayicinin karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. “Sanayicinin kaybı sadece işverenin değil, toplumun tamamının kaybıdır” diyen Yorgancılar, üretim kaybının ve finansmana erişimdeki zorlukların, özellikle KOBİ’ler üzerinde ciddi etki yarattığını söyledi.



Sanayide alarm zilleri çalıyor

Yorgancılar, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Temmuz ayı PMI verilerinin endişe verici olduğunu belirterek, “Son üç aydır düşen PMI endeksi, 45,9 ile son 9 ayın en düşük seviyesinde. Tüm sektörler 50 eşik değerinin altında kaldı. Bu tablo, üretimin daraldığını açıkça ortaya koyuyor” dedi.

KOBİ’ler ve emek yoğun sektörler en çok etkilenenler

Dezenflasyon sürecinde sabırla programı desteklediklerini söyleyen Yorgancılar, finansmana erişim sıkıntısı ve enflasyondaki yavaş düşüş nedeniyle KOBİ’lerin giderek daha büyük kayıplar yaşadığını ifade etti. “Her fabrika bir kaledir ve bu kaleler ciddi yara alıyor” dedi.

Üretimde düşüş rakamlarla doğrulandı

EBSO’nun gerçekleştirdiği Ekonomik Değerlendirme Anketi’ne göre, 2025 yılının ilk yarısında firmaların yüzde 68’i üretimin azaldığını belirtti. Bu veri, PMI endeksi ile örtüşüyor. Yorgancılar, “Sanayici ciddi baskı altında. Karlar eriyor, siparişler azalıyor. Harekete geçilmezse daha derin kayıplar yaşanabilir” diye konuştu.

Yeni yükler değil, destek şart

Sanayicilerin, vergiler ve mevzuatlarla değil, destek mekanizmalarıyla karşılanması gerektiğini belirten Yorgancılar, “Bugün artık sanayiciye baskı yapmanın zamanı değil. Bu kayıpları telafi edip, sanayimizi yeni dünya düzenine hazırlamalıyız” uyarısında bulundu.