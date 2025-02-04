Milan ile Roma, İtalya Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşırken, takımların son durumları heyecanı arttırıyor.

Takımların lig performansı

Milan, Serie A'da son 5 maçında 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken 35 puana sahip. Milan, son zamanlarda gösterdiği tutarsız performansla bir yandan taraftarını heyecanlandırırken diğer yandan hayal kırıklığına uğratıyor.

Roma, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak lige tutunmaya devam ediyor. 31 puanla 9. sırada yer alan Roma, Milan karşısında şansını denemek için sabırsızlanıyor.

Milan-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 05 Şubat 2025

05 Şubat 2025 Saat: 23:00

23:00 Yayın: TRT Spor, tabii

TRT Spor, tabii Stadyum: Giuseppe Meazza/ San Siro

Giuseppe Meazza/ San Siro Hakem: M. Piccinini