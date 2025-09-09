Açılış törenine Genel Başkan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu başkanlık etti. Genel Başkan’a, Genel Merkez Genel Başkan Yardımcıları İrfan Çep, Hüseyin Avcı, Turgay Keskin, Hasan Ali Erdem ve Şule Kuntaş eşlik ederken, Genel Merkez Kurucuları Nedim Koşum, Hüseyin Kaya, Mustafa Serbest ve Cengiz Tahir de törende hazır bulundu.

Program, İzmir İl Başkanı Osman Serkan Çağlasa ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılışa ayrıca Gaziantep İl Başkanı Coşkun Genç, İstanbul İl Başkanı Caner Aksüt, Denizli İl Başkanı Kemal Karababa ve Kütahya İl Başkanı Fatih Erdeyer katılarak destek verdi.

Törende konuşan Genel Başkan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, İzmir teşkilatının partinin vizyonu açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, teşkilatlanma çalışmalarının ülke genelinde kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Halaçoğlu, “İzmir İl Başkanlığımızın açılışıyla birlikte, Ege Bölgesi’nde partimizin faaliyetlerini daha güçlü ve etkili bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kutlu Parti, İzmir’deki açılış ile birlikte Ege Bölgesi’nde etkinliğini artırmayı ve bölge halkıyla daha sıkı temas kurmayı planlıyor.