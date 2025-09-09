Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, milletvekilleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Törende, 103 yıl önce gerçekleşen zafer canlandırıldı. Süvari birlikleri, kentin kurtuluşunu simgeleyen tarihi sahneyi yeniden hayata geçirerek Hükümet Konağı önüne geldi. Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden bir asker, izleyenlerin alkışları arasında Türk Bayrağı’nı göndere çekti. O anlar, İzmirlilere büyük bir gurur ve heyecan yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tören sırasında Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden süvari birlikleri komutanına teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Tugay, törende yaptığı kısa konuşmada, “Bu zafer, kentimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Her yıl bu geleneği yaşatmak, tarihimize sahip çıkmak demektir” ifadelerini kullandı.

Tören boyunca İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla temsili sahneyi izleyerek, kentin kurtuluş mücadelesine olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi. 103 yıl önce kazanılan zafer, bu yıl da büyük bir coşkuyla hatırlandı.