İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için yeni uyarılarda bulundu. Bugün ülke genelinde hava nasıl olacak? İşte detaylar.

İstanbul’da kuvvetli sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Megakentte yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle çarşamba sabah saatlerine dikkat çekilen raporda, İstanbul'da yer yer kuvvetli yağışların devam edeceği uyarısı yapıldı.

Diğer bölgelerde de yağış bekleniyor

Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde de yağış bekleniyor. Bu bölgelerde, akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İç Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Marmara'nın kuzey kesimleri ve Bilecik çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Edirne: 19°C, 33°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: 23°C, 30°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli: 19°C, 31°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kocaeli: 20°C, 31°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Ancak, iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde bu yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar: 14°C, 28°C - Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: 23°C, 34°C - Parçalı bulutlu, iç kesimlerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Manisa: 23°C, 36°C - Az bulutlu, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlı.

Muğla: 18°C, 33°C - Parçalı bulutlu, iç kesimlerde yerel kuvvetli sağanak yağışlı.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Antalya'nın iç kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Adana: 25°C, 35°C - Parçalı ve az bulutlu.

Antalya: 25°C, 31°C - Parçalı bulutlu, iç kesimlerde yerel kuvvetli yağışlı.

Hatay: 24°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı.

Isparta: 16°C, 31°C - Parçalı bulutlu, yerel kuvvetli yağışlı.

İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri

İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Özellikle Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara: 18°C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Çankırı: 16°C, 28°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli yağışlı.

Eskişehir: 16°C, 30°C - Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

Konya: 18°C, 31°C - Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Erzurum: 12°C, 30°C - Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

Diyarbakır: 20°C, 39°C - Az bulutlu ve açık.

Şanlıurfa: 24°C, 37°C - Az bulutlu ve açık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İstanbul ve Karadeniz bölgelerinde etkili olacak sağanak yağışlar konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Çarşamba günü sabah saatlerinde yoğun yağışlar beklenirken, diğer illerde de yer yer kuvvetli sağanaklar etkili olacak.