İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 11 ilde düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı. Emniyet güçlerinin koordinesiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün askeri mahrem yapılanmasıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, FETÖ'ye karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

"Kıskaç-25" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın koordinesinde; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van’da geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerinin katılımıyla yürütülen operasyonlarda, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" içinde yer alan 20 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında neler tespit edildi?

Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin;

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü,

Ankesörlü telefonlarla gizli iletişim kurdukları,

Örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu,

FETÖ'nün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,

Çeşitli ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği,

FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

"FETÖ'ye göz açtırmayacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.

Son operasyonlarla birlikte, Türkiye’nin FETÖ'ye karşı mücadelesinde yeni bir döneme girdiği görülüyor. Özellikle örgütün askeri yapılanması içindeki unsurların tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi, örgütün hem stratejik hem de operasyonel açıdan büyük darbe almasına yol açtı.

Operasyonlar devam edecek

Yetkililer, FETÖ'ye yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Devletin tüm kurumları, terör örgütüyle bağlantılı tüm yapıların çözülmesi için koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ'nün faaliyetleri yakından izlenmekte ve gerektiğinde müdahalelerde bulunulmaktadır.