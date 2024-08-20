Bursa’da gerçekleştirilen Kuyu 18 operasyonunda, elebaşılığını Saadettin Pasha'nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7’si tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol altında serbest bırakıldı. Örgüt liderinin Mudanya Göynüklü’deki lüks malikanesi ise dikkat çekti.

Operasyonun detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Kuyu 18 operasyonu, 6 aylık kapsamlı bir fiziki ve teknik takip sonrası gerçekleştirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve çeşitli suçlar işlemekle suçlanan 14 kişi gözaltına alındı.

15 adrese eş zamanlı baskın

Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 15 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekât polislerinin destek verdiği operasyon sonucunda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 275 tabanca fişeği ve 25 kartuş ele geçirildi.

14 kişiden 7'si tutuklandı

Gözaltına alınan 14 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütünün lideri Saadettin Pasha’nın Mudanya Göynüklü’deki lüks malikanesi operasyon sırasında dikkat çeken bir nokta oldu.