İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen "Kuyu-24" operasyonunun başarılı bir şekilde sonuçlandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Organize suç çetesi belirlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda operasyon operasyonunu detaylarını paylaştı. Yurt dışında tutuklu bulunan bir organize suç örgütü liderinin talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.

Suçlamalar ciddiyetini koruyor

Operasyon çerçevesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma", "tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği tehlikeye sokma" gibi suçlamalarla çalınan 5 kişiyi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.