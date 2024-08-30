Kuyucak Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Önce Fener Alayı gerçekleşti, ardından Atatürk filmi dev ekranda gösterime verildi. Kuyucak Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İnönü Caddesi boyunca Fener Alayı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca’nın katıldığı Fener Alayı’nda vatandaşlar Türk Bayrağı ve Atatürk bayrağı ile birlikte zafer marşlarıyla İnönü Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Atatürk filmi duygusal anlar yaşattı

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda dev ekranda Atatürk filmi gösterime verildi. Coşkulu kalabalık Atatürk filmini izledi. Duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, etkinlikler için Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca’ya teşekkür etti. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, “Zafere giden yolda dur durak bilmeden koşan kahramanlarımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bağımsızlık mücadelemizin kahramanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.