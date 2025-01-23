Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde devam eden yol yapım ve yenileme çalışmalarını daha verimli hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğü’ne yeni bir silindir makinesi kazandırdı. Yeni silindir makinesi, parke taşı döşeme işlemlerinden sonra yolların sıkıştırılarak daha dayanıklı hale getirilmesini sağlayacak.

Araç filosunun güçlenmesiyle; öncesinde sıkıştırma işleminin yapılamaması nedeniyle yaşanan çökme, su birikmesi ve ekonomik kayıpların önüne geçilmiş olacak. Yeni araçla yapılan ilk çalışmaları yerinde incelemek üzere sahaya inen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ekiplerden bilgi alarak mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Yol ihtiyacının artması ile eş zamanlı olarak belediye filosuna yeni bir araç kazandırmaktan mutlu olduklarını dile getiren Başkan Tetik; "Yine sahadayız. Saha deyince, kendisine her zaman teşekkür ettiğim, Fen İşleri Müdürümüz Necmi bey ve ekibiyle beraberiz. Gerçekten çok güzel işler oluyor Nazilli'de. Yollarımızın yapımı, düzenlenmesi, yeniden yapımı... Nazilli halkımızla hep beraber, hepimiz beraber böyle dokunuşlar yapacağız. Onlardan biri de işte görüyorsunuz bu aracımız. Aracımız yolları yaptıktan sonra yerleri basan bir silindirimiz, dolayısıyla hem daha güzel yapım oluyor, hem de çabuk bozulması önlenmiş oluyor. Zaten çok kaliteli işler yapmaya çalışıyorduk, yapıyorduk. Bununla çok daha olay güzelleşti çok daha güzel işler çıkaracağız ortaya. Nazilli halkının topladığımız paralarıyla, vergileriyle hem bu hizmetleri yapacağız, hem de böyle aletlerimizi şimdi fen işlerinde bir süre sonra da temizlik işlerinde, 14 araç olmak üzere Nazilli halkımıza hediye edeceğiz. Hizmet için hediye edeceğiz. Tekrar fen işleri personelime bu anlamda da çok teşekkür ediyorum" dedi.