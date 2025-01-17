Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi, Aydın ilinin Kuyucak ilçesinde vatandaşlara sağlık hizmeti sunan önemli bir kurum olarak hizmet vermeye devam ediyor. Randevusu olan ya da sağlık hizmeti almak isteyen birçok kişi, hastaneye nasıl ulaşacağı konusunda bilgi arayışında. Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi’ne ulaşım oldukça kolay; özellikle Nazilli’den otobüsle seyahat edenler için 220 ve 215 numaralı hatlar, hastaneye yakın bir durakta inerek kısa bir yürüyüşle hastaneye ulaşım imkanı sağlıyor. Bu haberde, hastaneye nasıl ulaşabileceğinizi, iletişim bilgilerini ve otobüs sefer saatlerini bulabilirsiniz.

Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

KURUM: Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi

Adres: Fatih Mahallesi hastane Caddesi No:8 Kuyucak/AYDIN

Telefon: 0256 371 40 24

Kuyucak sarı otobüs saatleri

Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi’ne Nazilli’den gitmek isteyen vatandaşlar 220 ve 215 numaralı otobüse binebilirler. Hastaneye en yakın durakta inerek yürüyerek hastaneye ulaşım sağlayabilirler.

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