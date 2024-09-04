Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu Mahallesi'nin kurtuluş günü olan 4 Eylül'de, Kuyucak Belediyesi tarafından geleneksel keşkek hayrı düzenlendi. Horsunlu Pazaryeri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara ve davetlilere 16 kazan keşkek dağıtıldı. Horsunlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen hayra, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, Kadın Kolları Başkanı Özlem Küçük, Gençlik Kolları Başkanı Nuri Can Güzeldağ, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, “Horsunlu’muzun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı kutlu olsun. Yarın da 5 Eylül’de Kuyucak ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.