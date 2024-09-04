Milas Belediyesi, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi bireyler için sunduğu destekleri artırmaya devam ediyor. Evden çıkma imkanı olmayan hasta ve özel gereksinimli bireylere yönelik olarak başlatılan “Evde Kuaförlük Hizmeti” tüm hızıyla sürüyor.

Hizmet yelpazesi genişliyor

Proje çerçevesinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde uzman kuaförler tarafından kadınlar için saç kesimi ve tırnak bakımı, erkekler için ise tırnak bakımı hizmetleri sunuluyordu. Yeni eklenen uygulama ile, belediyenin berberleri tarafından erkeklere saç kesimi ve sakal tıraşı da yapılmaya başlandı.

Ücretsiz hizmetten yararlanın!

Milas Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda vatandaşların evlerine giderek ücretsiz olarak saç kesimi, sakal tıraşı ve el-ayak tırnak kesimi hizmeti sunuyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler, 0252 515 02 90 numarasından detaylı bilgi alabilirler.