Kuyucak Belediyesi tarafından sabah top atışı ile başlayan kutlama etkinliği Şehit Bahri Uçuş’un mezarı başında anma töreniyle devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediye Başkanlığı çelenk sunma töreni gerçekleştirilmesiyle resmi kutlama programı başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi ve araç korteji ile sabah programı son buldu.

5 Eylül Trap atışı gerçekleştirildi

Kuyucak Atış Poligonu’nda 5 Eylül kutlama etkinlikleri kapsamında Hüseyin Aydoğdu Trap ve 100 Metre Kurşun Atışı müsabakaları gerçekleştirildi.

Programa Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Doğanca'dan konsere davet

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, “Kuyucak’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı kutlu olsun. 102 yıl önce tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. 5 Eylül kutlamalarımızın sabah olan bölümü sona erdi. Hepinizi saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak olan Full Aksesuar ve Grup Ayna konserimize bekliyoruz” dedi.