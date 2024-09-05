İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93. yılında düzenlenen "Hazine Avı" etkinliği, Kültürpark’ın tarih kokan noktalarında benzersiz bir macera sunuyor. Katılımcılar, grup halinde bulmacalar çözerek ipuçlarını takip edecek ve ödülleri kazanma şansı yakalayacak. Hem eğlenceli hem de zekanızı zorlayacak bu etkinlik, unutulmaz bir gün vadediyor.

Etkinlik detayları

Buluşma Noktası: Atatürk Açıkhava Tiyatrosu Yanı

Tarih: 03.09.2024 ve 07.09.2024

Saat: 14.00 - 19.00 (Başlangıç: 15.30, Ödül Töreni: 19.00)

Katılım koşulları:

En az 16 yaşındaki gruplar katılabilir, her grup 4 kişiden oluşmalı.

Etkinlik ücretsizdir, başvurular etkinlikten 1 hafta önce tamamlanmalıdır.

Yarışma süresi 3 saattir, tüm ipuçları çözülerek final noktasına ulaşılmalıdır.

Katılımcılar, ödüllere ulaşmak için zorlu bulmacalarla yüzleşecek. Peki, siz bu heyecana katılmaya hazır mısınız?