Kuyucak’ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü, Cumartesi akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce Kuyucaklı, Full Aksesuar ve Grup Ayna'nın sahne aldığı konserlerde unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik, yerel yöneticiler ve vatandaşların katılımıyla renklendi.

Coşkulu kutlamalar Kuyucak'ı büyüledi

Kuyucak'ın 102. kurtuluş yıldönümü, Cumartesi akşamı yapılan etkinliklerle büyük bir coşkuya dönüştü. Kuyucak Cumhuriyet Meydanı, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi dolu katılımıyla adeta şenlik alanına dönüştü. Konserlerde, Full Aksesuar ve Grup Ayna'nın performansları geceye damgasını vurdu. Konser alanında oluşturulan kalabalık, şehrin birlik ve beraberlik ruhunu gözler önüne serdi.

Belediye başkanları da etkinlikte

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve diğer belediye meclis üyeleri de yer aldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Doğanca, “5 Eylül Kuyucak'ımızın kurtuluşunun 102. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Zeybek gösterisi alkışlarla karşılandı

Etkinliğin final bölümünde ise Belediye Başkanları'nın sergilediği zeybek oyunu büyük ilgi gördü. Başkanların ritmik adımları ve enerjik performansları, meydanı dolduran vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi. Bu gösteri, etkinliklerin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Kuyucak'ın kurtuluşu birlik ve beraberlik ile kutlandı

Kuyucak’ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü, hem yerel yöneticilerin hem de vatandaşların büyük bir birlik ve beraberlik içinde kutladığı anlamlı bir etkinlik oldu. Şehrin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkılarak yapılan bu kutlama, Kuyucak’ın toplumsal hafızasında önemli bir yer edinecek.