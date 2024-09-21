Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve anaokulu yemekhanelerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, çocukların sağlıklı ve hijyenik beslenmesini sağlamak amacıyla gıda güvenliği ve hijyen koşulları titizlikle incelendi.

Denetimler gıda güvenliği üzerine yoğunlaştı

Yetkililer, okul kantinlerinde ve anaokullarının mutfaklarında yaptıkları kontrollerde gıdaların tazeliği, saklama koşulları ve hijyen standartlarını gözden geçirdi. Özellikle gıdaların son kullanma tarihleri, depolama koşulları ve hazırlanış süreçleri denetim ekipleri tarafından dikkatle kontrol edildi. Denetimler sırasında okul personeline, hijyen kurallarına uyulmasının çocuk sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu hatırlatıldı.

Sağlıklı beslenme konusunda velilere çağrı

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, çocukların sağlıklı beslenmesi için bu tür denetimlerin yıl boyunca düzenli olarak süreceğini belirtti. Ayrıca velilere de önemli bir mesaj verildi: "Veliler, çocuklarının okulda ne yediğini takip etmeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmelidir. Çocuklarımızın geleceği, onların sağlıklı gıdalarla beslenmesine bağlı."