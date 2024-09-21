Nöroloji Uzmanı Dr. Turgay Dölek, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla kadın ve erkekler arasındaki Alzheimer hastalığına yakalanma riskini vurguladı. 2050 yılına kadar dünya genelinde Alzheimer hastalığına yakalanan birey sayısının 130 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Dr. Dölek, Alzheimer'ın genellikle 65 yaş ve üzeri bireylerde görüldüğünü ve kadınların, erkeklere oranla bu hastalığa daha yatkın olduğunu açıkladı. Ülkemizde yaklaşık 600 bin kişinin Alzheimer ile mücadele ettiğini ve dünya genelinde bu sayının 47 milyona ulaştığını ifade etti. “Alzheimer, hem hasta hem de hasta yakınları için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Demans grubu içinde en sık görülen hastalıktır ve unutkanlık olarak bilinir,” dedi.

Alzheimer Hastalığı İleri Yaşlarda Belirginleşiyor

Kadınların Alzheimer'a yakalanma oranının erkeklerden daha fazla olduğunu dile getiren Dr. Dölek, bu durumun özellikle ileri yaşlarda belirginleştiğini vurguladı. Alzheimer hastalığı, bireylerin günlük yaşamlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Uzman, hastalığın üç evreden oluştuğunu ve erken aşamalarda bireylerin unutkanlıklarını fark ederek doktora başvurabileceğini, ancak hastalık ilerledikçe bu farkındalığın kaybolabileceğini belirtti.

Aile üyeleri, hastanın günlük yaşamındaki zorlukları fark ederek hekime yönlendirmektedir. Alzheimer tanısı koymadan önce, unutkanlığın başka nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için çeşitli testlerin uygulandığını aktaran Dr. Dölek, “Kan testleri, beyin görüntülemeleri ve mental durum testleri ile doğru tanı konulmaktadır. Hasta yakınlarının Alzheimer'a yaklaşımının önemi büyüktür. Bu konuda tıbbi profesyonellerin hasta yakınlarını eğitici ve bilgilendirici şekilde desteklemeleri gerekmektedir,” diye ekledi.