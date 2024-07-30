Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencellidere Mahallesi'nde çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan destek 

Yangına karadan müdahale eden ekipler, yangın söndürme helikopterlerinin de havadan desteğiyle alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor 

Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

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Kuyucak’taki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İHA