Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencellidere Mahallesi'nde çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
Havadan ve karadan destek
Yangına karadan müdahale eden ekipler, yangın söndürme helikopterlerinin de havadan desteğiyle alevleri kontrol altına almayı başardı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılıyor.
Kaynak: İHA