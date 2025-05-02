Altın fiyatlarında yaşanan son dalgalanma yatırımcılarda endişe yarattı. Özellikle ABD’deki ekonomik gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatı 3.500 dolardan 3.200 dolara gerilerken, gram altın da ciddi değer kaybı yaşadı. Ancak uzmanlara göre bu düşüş kalıcı değil ve yatırımcılar için fırsat olabilir

Gümrük tarifesi krizi altını vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden gündeme taşıdığı gümrük tarifesi krizi sonrası altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Ons altın 3.500 dolar seviyesinden 3.200 dolara kadar geriledi. Bu durum gram altına da yansıyarak yaklaşık 350 TL’lik bir düşüşe neden oldu.

Nasri Amcalar: “Bu dönem alım fırsatı”

TGRT Haber'de konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, bu düşüşlerin yatırımcıyı korkutmaması gerektiğini belirtti. Amcalar, “Bu tarz dalgalanmalar geçicidir. Panik satışı yerine alım için uygun bir dönem. Faiz beklentileri yıl içinde değişebilir” dedi.

Fed kararı ve enflasyon etkisi

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, altın üzerindeki baskıyı artırdı. Bu veriler ışığında Fed’in faiz indirimi kararını ötelemesi olasılığı yükseldi. Ancak Amcalar, 2025 yılı itibarıyla faiz indirim beklentilerinin hâlâ geçerli olduğunu vurguladı.

Uzmanlara göre gram altın 5.000 tl’yi görebilir

TL bazında değerlendirmelerde bulunan Amcalar, gram altının yıl sonuna kadar 5.000 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı soğukkanlı olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Anneler günü öncesi kuyumcularda hareketlilik

Anneler Günü yaklaşırken altına olan talep artmaya başladı. Vatandaşlar hem yatırım hem de hediye amaçlı altına yönelirken, kuyumcularda hareketli günler yaşanıyor.

Yatırımcıların gözdesi: Gram altın ve ajda bilezik

Yatırım amaçlı altın alımlarında gram altın, çeyrek altın ve Ajda bilezik öne çıkıyor. Toplam talebin yüzde 60-70’i bu ürünlerden oluşurken, düğün ve nişan hazırlığı yapan vatandaşlar da bu süreci değerlendirmeye başladı.

Ajda bileziğe artan ilgi atölyeleri harekete geçirdi

Ajda bilezik; simli, sedefli ve başak model gibi seçeneklerle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Estetik görünümünün yanında yatırım avantajı da sağlayan bu bilezik türü, kuyum atölyelerinde yeni modellerin geliştirilmesine neden oldu.

Alım-satım farkı düşük olan altınlar tercih ediliyor

Yatırımcılar, alım-satım arasındaki farkın düşük olduğu ürünleri tercih ediyor. Gram altında bu fark sadece 20-30 TL civarında. Ajda bilezikte ise bu fark gram başına 90 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak uzun vadede bu farkın tolere edilebileceği değerlendiriliyor.