AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.55 kilometre olarak ölçüldü.

Kütahya Simav'da deprem oldu!

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre, 02 Mayıs 2025 Cuma günü saat 15:51:15'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin koordinat bilgileri ve teknik verileri AFAD tarafından aşağıdaki şekilde açıklandı:

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Simav, Kütahya

Tarih: 02 Mayıs 2025

Saat: 15:51:15 (TSİ)

Enlem: 39.22333° N

Boylam: 28.99889° E

Derinlik: 12.55 km

Detayları AFAD'ın resmi sayfasından öğrenebilirsiniz

Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadığı bildirildi. Gelişmeleri AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı üzerinden takip edebilirsiniz.