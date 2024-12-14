Olay, 10 Aralık günü Kırıkkale’nin Selimözer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, N.P. isimli şahıs, amcasının oğlu M.P. ile yaşadığı alacak verecek anlaşmazlığı sonucu tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle N.P., yanında bulundurduğu tabancayla M.P.’yi ayağından vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, N.P. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis kaçak zanlıyı kısa sürede yakaladı

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, teknik ve fiziki takip yöntemleri kullanarak N.P.’nin izini sürdü. Zanlı, gizlendiği bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.