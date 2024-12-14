Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 29 Mayıs 2023’te meydana gelen ve Remzi Öner’in (27) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından başlayan husumet, toplumsal barış adına önemli bir adımla sona erdi. Olay, Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı'ndaki bir paçacıda Öner ve Ekinci aileleri arasında yaşanmıştı.

Kanaat önderleri devrede

Aylarca süren gerginliğin ardından Diyarbakır’daki kanaat önderleri devreye girerek tarafları uzlaştırmak için girişimlerde bulundu. Barış süreci, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki Abdurahman Enç Camii’nde düzenlenen bir törenle sonuçlandı.

Kur’an-ı Kerim altından geçerek barıştılar

Tören sırasında aileler, Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barış sözü verdi ve el sıkıştı. Bu gelenek, bölgede barışı ve anlaşmayı simgeleyen bir ritüel olarak biliniyor. Barış heyeti, bu uzlaşının hem taraflar hem de toplum için hayırlı olması temennisinde bulundu.