Kuzey Ege'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe seferleri iptal edildi. Yetkililer vatandaşları uyardı.

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Çanakkale'de Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer, fırtınanın etkisinin artarak devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe seferleri durduruldu

Kuzey Ege genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hızı yer yer 40 kilometreyi aşan kuvvetli rüzgar nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm feribot seferleri bugün için iptal edildi. Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için iptallerin önceden duyurulduğunu ve yeni gelişmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Rüzgarın Şiddeti Artıyor: 80 Kilometreye Ulaşabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de etkili olan rüzgarın akşam saatlerinden itibaren daha da şiddetleneceği ve hızının yer yer 80 kilometreyi bulabileceği belirtildi. Yetkililer, özellikle sahil bölgelerinde yaşayan vatandaşların olası tehlikelere karşı tedbirli olmalarını ve zorunlu olmadıkça denize açılmamalarını tavsiye etti.

Deniz Ulaşımında aksamalar devam edebilir

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan firmalardan yapılan açıklamalarda, fırtınanın etkisinin sürmesi halinde sefer iptallerinin yarın da devam edebileceği duyuruldu. Bozcaada ve Gökçeada'ya ulaşım sağlayan hatlarda yeni iptaller yaşanabileceği belirtilirken, yolculuk yapacak vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri istendi.

Çanakkale Valiliği'nden vatandaşlara uyarı

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanmaktadır. Vatandaşlarımızın gerekli olmadıkça denize açılmamaları ve sahil kesimlerinde dikkatli olmaları önemle rica olunur," denildi. Ayrıca fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda yaşanacak diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları istendi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya ulaşım alternatifsiz kaldı

Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe hatlarının kapatılması nedeniyle adalara kara yoluyla ulaşım sağlanamıyor. Yetkililer, deniz şartlarının normale dönmesinin ardından seferlerin yeniden başlatılacağını duyurdu.

Tarım ve balıkçılık faaliyetleri de etkilendi

Fırtına yalnızca deniz ulaşımını değil, bölgedeki tarım ve balıkçılık faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Çanakkale çevresindeki balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadıklarını belirtirken, tarım üreticileri de özellikle seralarda rüzgar kaynaklı zararların önüne geçebilmek için önlemlerini artırdı.

Güncel bilgi takibi önemli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve deniz ulaşım firmaları, vatandaşlara güncel duyuruları resmi internet siteleri üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu. Fırtınanın etkisi sona erene kadar sefer saatlerinde ani değişiklikler yaşanabileceği ve yolcuların olası iptal ve ertelemelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.