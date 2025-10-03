2025-2026 Kültür - Sanat Sezonu, "Sanat Her Yerde" vizyonuyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çarşamba günlerini "Sinema Günü" ilan ederek, kampanyaya katılan tüm salonlarda film biletlerinin 120 TL olacağını açıkladı.

"Sanat Her Yerde" vizyonu

2025-2026 Kültür - Sanat Sezonu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği tanıtım etkinliğiyle başladı. Ersoy, yeni sezona "Sanat Her Yerde" vizyonuyla adım attıklarını belirterek, Türkiye’nin dört bir yanında sahneler, sergiler ve konserlerin düzenleneceğini vurguladı.

Çarşamba günleri "Sinema Günü" ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2025-2026 sezonunun önemli bir yeniliğini duyurdu. Yıl sonuna kadar Çarşamba günleri, "Sinema Günü" olarak ilan edildi. Kampanyaya katılan tüm sinema salonlarında, Çarşamba günleri film biletlerinin sadece 120 TL olacağı açıklandı.

Salonlara yoğun ilgi bekleniyor

Ersoy, bu uygulamanın sinemaya olan ilginin kalıcı hale gelmesini hedeflediğini belirtti. Özellikle geçtiğimiz haftalarda salonları dolduran yoğun ilgiyi daha da artırmayı amaçlayan kampanyanın, sinema sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Çarşamba günleri sinema bileti fiyatlarının 120 TL olması, sinemaseverler için büyük bir fırsat sunuyor. Sinema salonları, bu kampanyaya katılarak bilet satışlarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, kampanyaya katılım için özel bir kayıt veya başvuru gerekliliği bulunmuyor.