Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılığında önemli değişikliklere giderek hamsi başta olmak üzere birçok tür için yeni düzenlemeler getirdi. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğlerle, 1 Eylül 2024 - 31 Ağustos 2028 dönemini kapsayan yeni avlanma kuralları belirlendi.

Bu düzenlemeler kapsamında, hamsi için toplam avlanabilir miktar 400 bin ton olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, beyaz kum midyesi, yılan balığı, tıbbi sülük ve inci kefali gibi diğer su ürünlerine ilişkin de avlanabilir miktarlar tespit edildi. Bu sayede, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Endemik türlere tam koruma

Leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi biyoçeşitlilik açısından önemli endemik su ürünleri türlerinin avcılığı tamamen yasaklanarak bu türler koruma altına alındı. Ayrıca, bazı su ürünleri için asgari avlanabilir boy uzunluğu getirildi ve bazı türlerin boy uzunlukları yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeler sadece ticari avcılık için değil, amatör avcılık için de geçerli olacak. Ticari avcılıkta koruma altında olan türlerin amatör olarak avlanması da yasaklandı. Bununla birlikte, belirli alanlar su ürünleri avcılığına kapatılırken, alamana ağları ve uzatma ağlarına yönelik derinlik ve göz açıklığı düzenlemeleri de hayata geçirildi.

Balıkçılık üretiminin yüzde 60'ını oluşturan hamsi, üretim planlaması kapsamına alınarak, bu tür için 400 bin tonluk bir kota belirlendi. Bu uygulama, denetim ve izleme sistemleriyle desteklenecek ve halkın güvenilir, sağlıklı gıdaya erişimi sağlanacak.