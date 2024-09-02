Kuzey Kore, uluslararası yaptırımlar ve ekonomik ambargolar nedeniyle mali kaynaklarını artırmak amacıyla kripto para hırsızlığına yöneldi. Kim Jong-un'un liderliğindeki ülke, bu amaçla Lazarus Group adlı bir hacker ordusu kurdu. Bu grup, Kuzey Kore hükümetinin emirlerini yerine getirerek, çeşitli siber saldırılarla büyük miktarda kripto para çalmaktadır.

Kuzey Kore'de internet kullanımının son derece kısıtlı olduğu, sadece belirli yetkililerin ve elit tabakanın erişim sağlayabildiği biliniyor. Bu kısıtlamalar, halkın bilgiye erişimini sınırlarken, hükümet destekli hackerlar için fırsatlar yaratıyor. Lazarus Group, bu fırsatları kullanarak dünya çapında milyonlarca dolarlık kripto varlık çalmayı başarmıştır.

Kripto para hırsızlığı için kullanılan yöntemlerden biri "spear phishing"dir. Bu teknik, hedef kişilerin özel bilgilerini elde etmek için daha sofistike saldırılar düzenler. Örneğin, yüksek değerli kripto fonlarını yöneten şirketlerin çalışanları hedef alınarak, gelişmiş oltalama yöntemleriyle bilgileri çalınır.

Ayrıca, çalınan kripto paraların izini kaybettirmek için kullanılan "mixer" yöntemleriyle, binlerce cüzdan arasında paralar karıştırılarak, iz sürme işlemi neredeyse imkansız hale getirilir.

Kuzey Kore'nin bu faaliyetleri, nükleer çalışmalarını ve balistik füze denemelerini finanse etme amacı güdüyor. Uluslararası ambargoların etkilerini azaltmak ve ekonomik açıdan daha bağımsız olmak için bu yöntemlere başvurduğu görülüyor.