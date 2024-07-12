ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'da, Srebrenitsa soykırımının 29. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başta Boşnaklar olmak üzere çeşitli topluluklar, Srebrenitsa soykırımı kurbanları anısına yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, milletvekilleri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da katıldı.

Boşnak Ulusal Konseyi (BNS) tarafından düzenlenen yürüyüş, Üsküp'te Çayır Belediyesi Parkı'ndan başlayarak şehir merkezindeki Makedonya Meydanı'na kadar devam etti.



Meydanda anma töreni yapıldı.

BNS Başkanı Cevad Hot, buradaki konuşmasında, "soykırımın inkarının yaraları açacağını ve uzlaşma ile iş birliğinin kapılarını kapatacağını" söyledi.

Etkinlik kapsamında fotoğraf sergisi açıldı, Srebrenitsa kurbanlarını anlatan bir video gösterildi.​​​​​​​