Türkiye’de eğitim gören Makedonya kökenli öğrencilerin kurduğu Makedonyalı Öğrenciler Birliği ve Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) işbirliğinde düzenlenen etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, yoğun bir katılımla ve renkli görüntülerle sürdü.

Birlik ve Dayanışma İçin Büyük Bir Adım

Etkinlik, Kuzey Makedonya kökenli Türkler arasında birlik ve dayanışma mesajları verildi. Gecenin sunuculuğunu Yusuf Emin üstlenirken, katılımcılara Türkçe'nin önemine ve kültürel bağların güçlenmesine dikkat çekildi.

Sakoband’tan Unutulmaz Performans

Etkinlikte sahne alan Sakoband, seslendirdiği Rumeli türküleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Bando ve halk müziği temalı şarkılarla, izleyenleri hem nostaljik bir yolculuğa çıkaran hem de coşturdu. Sakoband’ın performansı geceye damgasını vurdu.

Özkardeşler’e Plaketle Teşekkür

Etkinlikte İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, katkılarından dolayı plaketle onurlandırıldı. Birol Özkardeşler, Kuzey Makedonya Türkleri ile olan bağların pekişmesi adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür aldı.

Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı, Türkçe’nin gücünü ve birliğini kutlamak için büyük bir anlam taşıyan bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatırken, Türkçe'nin geleceği ve kültürel değerlerin korunması adına önemli bir adım daha atılmış oldu.