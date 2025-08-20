Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada ticari araç, seyir halindeki bir tıra arkadan çarparak bariyerlere savruldu. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında otoyolun Sancaktepe mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, R.D. yönetimindeki ticari araç, aynı yönde ilerleyen tıra çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Çarpışmanın ardından araçta sıkışan sürücü için olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde R.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.