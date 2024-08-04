Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda genç yaşına rağmen büyük bir başarı elde eden Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil elemelerinde finale yükseldi. 14.45.27'lik derecesiyle elemelerde 5. olan Tunçelli, Türkiye'nin olimpiyat yüzme tarihindeki ilk finalisti olma başarısını gösterdi. Şimdi ise tüm gözler, bu tarihi final mücadelesinin tarihine çevrildi.

Tarihi başarı ve final maçı

Kuzey Tunçelli'nin başarısı: 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen elemelerde gösterdiği üstün performansla finale yükseldi. Bu başarı, Tunçelli'nin olimpiyat yüzme tarihindeki ilk Türk yüzücü olarak finale kalmasını sağladı ve Türk spor tarihinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Final maçı tarihi: 8 yüzücüyle yarışacak olan Kuzey Tunçelli'nin final yarışı 04 Ağustos 2024 (bugün) saat 19:37'de başlayacak. Maç TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.