İsrail’in Tel Aviv’deki büyükelçilik binasının üzerinde bir insansız hava aracı (drone) uçuruldu ve Türk bayrağının üzerinde İsrail bayrağı açıldı. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından bölgedeki gerilimler arttı.

Sosyal medyada büyük tepki

Bu ortamda, İsrail’de yaşayan Ohad Ben Hamo isimli bir kişi, Tel Aviv’deki Türk Büyükelçiliği'nin üzerine drone uçurarak, Türk bayrağının üstüne İsrail bayrağı yerleştirdi. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş çapta tepki topladı.