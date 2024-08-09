2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda dünya gençler rekoru kırarak beşinci olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Seine Nehri'nde yaşadığı zorlu deneyimi paylaştı. Olimpiyatların başlangıcından bu yana birçok sporcu, yüzdükleri nehrin kirliliğinden dert yanarken, Tunçelli de bu konuda düşüncelerini dile getirdi.

'Su çok pisti'

10 kilometre maraton yüzme yarışının ardından konuşan Tunçelli, "Su çok pisti. Kokusu, tadı çok kötüydü. Daha uygun bir ortamda olsaydı benim için güzel bir yarış olurdu. Fakat akıntıdan dolayı gidemediğimi hissettim. Kötü bir yarış deneyimi oldu. Suyun içini göremiyordum, kendi elimizi göremiyordum. Bu da yarış sırasında çok kötü etkiliyor. Kafanızı kaldırıp bakmanız gerekiyor gittiğiniz yere ve bu da çok yoruyor," ifadelerini kullandı.

Aldığı olumlu mesajlar için de mutlu olduğunu belirten Tunçelli, "Büyük bir başarıydı benim için. Herkes benimle gurur duydu. Hedeflerimin, çalışmalarımın karşılığını aldığımı hissettim, bu da çok anlamlıydı. İnşallah ilerleyen dönemlerde benim adıma her şey daha güzel olacak," şeklinde konuştu.

Tunçelli'nin bu açıklamaları, olimpiyat sporcularının karşılaştığı zorlukları ve kirlilik sorununu gündeme taşırken, nehirdeki durumun acilen ele alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.