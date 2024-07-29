16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 800m serbest stil elemelerinde 7:47.29'luk derecesi ile Türkiye rekoru kırdı. İkinci seride 2. sırada yer alan Tunçelli, genel sıralamada 11. olarak finale kalamadı. Genç sporcu, 3 Ağustos'ta 1500m serbest stil elemelerinde mücadele edecek.

Kuzey Tunçelli'den Türkiye rekoru

Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden genç yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 800m serbest stil elemelerinde tarihi bir başarıya imza attı. Tunçelli, yarıştığı ikinci seriyi 7:47.29'luk derecesiyle tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı. Bu performansıyla serisinde 2. sırada yer alan milli sporcu, genel sıralamada ise 11. oldu ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale kalamadı.

Yarışın detayları ve rekor performansı

Tunçelli, güçlü rakipleriyle yarıştığı elemelerde kendine ait en iyi derecelerden birini yaparak Türkiye rekorunu geliştirdi. Genç yüzücünün bu performansı, Türk yüzme tarihine geçerken, kendisinin de uluslararası arenada dikkat çekmesine neden oldu.

Gelecek yarış ve hedefler

Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos'ta 1500m serbest stil elemelerinde yarışacak. Genç sporcumuz, bu kategoride de başarılı bir performans sergilemeyi ve finale yükselmeyi hedefliyor. Tunçelli'nin bu yarışta göstereceği performans, Türk yüzme camiası tarafından merakla bekleniyor.