Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), okulların açılmasına sayılı günler kala, velilere çocuklarının kişisel verilerini korumaları için önemli tavsiyelerde bulundu. KVKK'nın önerileri, çocukların dijital güvenliğini artırmayı ve kişisel verilerin korunmasını sağlamayı hedefliyor.

KVKK tarafından yapılan açıklamada, çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Tavsiyeler arasında, çocukların cihazlarında internet tarayıcısı ve uygulama izinlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, ebeveyn kontrolü gibi güvenlik önlemlerinin kullanılması ve sosyal medya üzerindeki sahte hesaplara karşı dikkatli olunması yer aldı.

Gizlilik ve Güvenlik Ayarları: Çocuğunuzun kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyin ve periyodik aralıklarla kontrol edin.

Ebeveyn Kontrolü: Çocuğunuzun dijital içerik kullanımını ölçülü ve bilinçli bir şekilde yapabilmesi için ebeveyn kontrolü gibi araçlardan yararlanın.

Sahte Hesaplara Dikkat: Sosyal ağlarda karşılaşılabilecek sahte hesaplar konusunda çocuğunuzu bilgilendirin ve kötü niyetli kişilere karşı uyarın. Görme engelli Sabit Kılıç, Türkiye'nin ilk hakim yardımcısı oldu

Kişisel Bilgilerin Paylaşımı: Çocuğunuzun okul bilgisi, okul adresi, okul numarası, ders notları gibi kişisel verileri ve ses, fotoğraf veya görüntü gibi bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayın.

İnternet İçerikleri ve Oyunlar: Çocuğunuzu yaş grubuna uygun olmayan içeriklerden ve zararlı oyunlardan uzak tutmak için gerekli tedbirleri alın. Oyun bağımlılığına karşı oyun oynama sürelerini sınırlayın.