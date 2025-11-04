Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık toplantısında tüm organlarını bağışladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Memişoğlu, e-Nabız üzerinden dijital ortamda organ bağışında bulundu.

“Öldükten sonra bir insanın canına can katabileceğinizi düşünerek organlarınızı bağışlayın. Allah tüm insanlarımıza nasip etsin.”

“Bir can kurtarmak, bütün alemi kurtarmak gibidir”

Memişoğlu, organ bağışının hem insani hem de dini açıdan büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bizim inancımıza göre bir can kurtarmak, bütün alemi kurtarmak gibidir. Bunu topluma anlatmamız gerekiyor.”

“Yapılan nakillerin yüzde 90’ı canlıdan”

Türk toplumunun özverili bir yapıya sahip olduğunu belirten Memişoğlu, Türkiye’de yılda 5 binden fazla organ nakli gerçekleştirildiğini söyledi.

“Yapılan nakillerin yüzde 90’ı canlıdan yapılıyor. Kendi parçasını veren bir toplumuz ama öldükten sonra çürüyecek organlarımızı bağışlama konusunda eksiklerimiz var. Bu konuda farkındalık oluşturmalıyız.”

“Dünyanın en iyi karaciğer nakli merkezi Malatya’da”

Türkiye’nin organ nakli alanında dünya standartlarında bir konuma ulaştığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

“Bugün dünyanın en iyi karaciğer nakli yapan merkezi Malatya’dadır. Yetişmiş insan gücümüz, bilgimiz ve yetkinliğimizle bu başarıyı sürdürüyoruz. Ancak kadavradan organ bağışı konusunda henüz yeterli farkındalığa ulaşamadık.”

Türkiye’de 32 binden fazla vatandaşın organ beklediğini, her gün 3 ila 4 kişinin organ beklerken hayatını kaybettiğini söyledi.

Dijital ortamda organ bağışı dönemi

Yeni düzenlemeyle organ bağış süreci artık tamamen dijital ortama taşındı. Vatandaşlar, e-Nabız veya e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışında bulunabilecek.

Memişoğlu, bu yenilikle daha fazla kişinin sürece katılabileceğini belirtti.

“1997’de bağışlamıştım, şimdi dijital olarak yeniliyorum”

Memişoğlu, 1997 yılında Samsun’da asteğmen olarak görev yaptığı dönemde organ bağışı yaptığını anımsatarak, şunları söyledi:

“O zaman kağıt form doldurmuştuk. Şimdi bunu e-Devlet üzerinden elektronik olarak yaptım. Artık sistemde kayıtlı. Bütün organlarımı bağışlıyorum.”

Çocuklardan anlamlı hediye

Toplantının sonunda, Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar Bakan Memişoğlu’na kendi yaptıkları resimleri hediye etti.