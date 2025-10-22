KYK ek yurt başvuruları 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

KYK ek yurt başvuruları tamamlandı

KYK yurtlarına ilk yerleştirmeler geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ek yurt başvuruları başlatıldı. Başvurular 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldı ve öğrencilerin gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların bu hafta içerisinde veya ekim ayı sonunda duyurulması bekleniyor.

KYK yurt nakil işlemleri nasıl yapılır?

Yurt nakil işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, nakil almak istedikleri yurda talep oluşturuyor.