Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta içi yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını açıkladı. Perşembe ve cuma günleri özellikle bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Yurt genelinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta içi yurt genelinde yağışlı havanın hakim olacağını duyurdu. Özdemirci, yarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini belirtti.

Perşembe ve cuma günleri yağışlar sürecek

Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de yağış bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek. Özdemirci, aralıklı yağışların cuma günü de devam edeceğini ifade etti.

Hava sıcaklıkları artacak

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Özdemirci, cuma gününden itibaren iç kesimlerde ve kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde artış yaşanacağını bildirdi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Yarın İstanbul’da çok bulutlu hava hakim olacak ve Anadolu Yakası’nda kısa süreli yağış geçişleri görülecek. İzmir ve Ankara’da da yarın yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günlerinde ise bu üç büyük şehirde kısa süreli yağışlar görülebilecek.

Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların genellikle kuvvetli olmayacağını, yalnızca Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini vurgulayarak vatandaşları uyardı.