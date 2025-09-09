Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yürütülen KYK Yurt Time Spor Projesi, 2025-2026 dönemi için öğrencilerin gündeminde. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı ancak önceki yıllara göre sürecin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Başvurular ne zaman yapılacak?

KYK Yurt Time Spor Projesi’nin 2025-2026 dönemi için resmi başvuru tarihi açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllarda başvurular genellikle Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftasında alındı.

Örneğin, 2024 yılında birinci dönem başvuruları 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiş ve sonuçlar 3 Ekim’de duyurulmuştu. Bu nedenle, 2025 başvurularının da benzer bir takvimle yapılması öngörülüyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru süreci başladığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak “Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu” seçeneği üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek.

KYK Yurt Time nedir?

KYK Yurt Time Spor Projesi, üniversite öğrencilerinin hem fiziksel aktivitelerini artırmayı hem de yurt işleyişine katkı sağlayarak ek gelir elde etmelerini amaçlıyor.

Proje kapsamında öğrenciler, kütüphane sorumluluğu, genç ofis asistanlığı, eğitim asistanlığı gibi 26 farklı alanda görev alabiliyor. Ayrıca her gün yapılan 5 dakikalık spor egzersizleriyle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Kimler başvurabilir?

Projeye başvurabilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında barınıyor olmak gerekiyor. Başvurular, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren üniversite öğrencilerine açık.

Değerlendirme sürecinde akademik başarı, burs veya kredi durumu gibi kriterler dikkate alınıyor.