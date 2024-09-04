Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretlerine büyük bir zam yaptı. KYK yurtlarında en düşük ücret 345 liradan 517 TL’ye, en yüksek ücret ise 570 liradan 855 TL’ye çıktı. Tip 2 ve Tip 3 yurtların ücreti 607 TL, Tip 4 yurtların ücreti 720 TL, Tip 5 yurtların ücreti ise 765 TL oldu. Depozito ücreti ise 685 lira olarak belirlendi. Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle barınma sorunları artan üniversite öğrencileri, KYK zammına tepki gösterdi.

Yurt kapasitesinde artış

MEB Örgün Eğitim İstatistikleri 2023 raporuna göre, KYK yurtlarının sayısı azalmasına rağmen, öğrenci kapasitesi artırıldı. 2021-2022 döneminde 759 bin olan kapasite, 2022-2023 döneminde 876 bine yükseldi. Bu yıl ise 850 yurt binasında 962 bin öğrenci kapasitesi mevcut. Ancak öğrenciler, yeni yurt yapmak yerine mevcut yurtlarda yatak sayısının artırıldığını, bu durumun yaşam alanlarını daralttığını ifade ediyor.

Öğrenciler geçim zorluğuyla boğuşuyor

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Leyla, kiralık evde yaşadığını ve yüksek kira nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını belirtiyor. KYK bursunun neredeyse tamamını yurt ücretine verdiğini söyleyen Leyla, geleceksizlik hissi yaşadığını belirtiyor. Ankara'daki yüksek kiralar da öğrencilerin geçim sorununu derinleştiriyor. Emlakçılar, kiraların artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Gelecek kaygısı ve yalnızlık

İstanbul Marmara Üniversitesi öğrencisi Berna, kirasını ödeyebilmek için çalışmak zorunda olduğunu ve bu durumun eğitimini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Gelecek planı yaparken sürekli para düşünmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Leyla ise geçim sıkıntısı yaşayan gençlerin yalnızlaştığını ve maddi sorunları kendi içlerinde yaşamak zorunda kaldıklarını söylüyor.