Minecraft'ın yıllardır beklenen beyaz perde uyarlaması sonunda geliyor. Warner Bros. tarafından hazırlanan ve "A Minecraft Movie" adıyla tanıtılan yapımın ilk fragmanı izleyicilerle buluştu. Film, 4 Nisan 2025'te sinemalarda gösterime girecek ve Minecraft hayranları için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Fragman ve oyuncu kadrosu

İlk fragman, Minecraft dünyasının beyaz perdede nasıl görüneceğini gösteriyor. Fragmanda, ana karakterlerle tanışma fırsatı buluyoruz. Özellikle Steve karakterini canlandıran Jack Black’in kendini tanıttığı sahne dikkat çekiyor: "Ben Steve’im." Fragmanda ayrıca Jason Momoa'nın da yer aldığı görülüyor. Filmin başrollerinde Jack Black ve Jason Momoa'nın yanı sıra Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen ve Jennifer Coolidge gibi isimler yer alıyor. Jack Black, daha önce Super Mario Bros, Jumanji ve Borderlands gibi popüler uyarlamalarda da başarılı performanslar sergilemişti.

Yönetmen ve yapım ekibi

Filmin yönetmen koltuğunda "Napoleon Dynamite" ve "Nacho Libre" gibi filmlerden tanıdığımız Jared Hess oturuyor. Minecraft'ın geliştiricisi Mojang Studios, Warner Bros ile birlikte film uyarlamasının yapımcılığını üstleniyor. Bu, Mojang Studios'un Microsoft tarafından 2014 yılında 2.5 milyar dolara satın alınmasından sonra yapılan en büyük sinema projelerinden biri.

Minecraft'ın global başarısı

2011 yılında piyasaya sürülen Minecraft, oyunculara sunduğu geniş hareket özgürlüğü ve yaratıcı imkanlarla kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Oyunun dünya çapında 140 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Minecraft, yıllar içinde sadece bir oyun olmanın ötesine geçerek bir kültürel fenomen haline geldi.