LA Clippers ile Denver Nuggets, 1 Mayıs'ta NBA Play-Off maçında karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri belli oldu.

LA Clippers ile Denver Nuggets, 2024-2025 NBA Play-Off turunda kozlarını paylaşacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşmanın yayın saati ve kanalı açıklandı. LA Clippers - Denver Nuggets maçı, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 23:00’te Tuttur TV ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak.

LA Clippers - Denver Nuggets maçı hangi kanalda?

NBA Play-Off heyecanı tüm hızıyla devam ederken LA Clippers ile Denver Nuggets arasındaki mücadele, Türkiye’de Tuttur TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayın platformu üzerinden maçı takip etmek isteyen kullanıcılar için kanal ve frekans bilgileri de netleşti.

Tuttur TV frekans ve platform bilgileri

Tuttur TV, İddaa kanal listesinden ve Türksat uydusu üzerinden yayın yapmaktadır. Platform, internet üzerinden de erişilebilen şifreli yayın seçeneklerine sahiptir.

Uydu: Türksat

Platformlar: Tuttur.com, İddaa TV

Yayın Türü: Şifreli

LA Clippers - Denver Nuggets maçı ne zaman, saat kaçta?

Bu önemli NBA Play-Off maçı, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 23:00 olarak açıklandı.

LA Clippers - Denver Nuggets karşılaşması nerede oynanacak?

LA Clippers ile Denver Nuggets, NBA Play-Off turundaki bu mücadeleyi Los Angeles’taki Crypto.com Arena (eski adıyla Staples Center) salonunda gerçekleştirecek.

Maç LA Clippers vs Denver Nuggets Tarih 1 Mayıs 2025 - Perşembe Saat 23:00 (TSİ) Yayın Kanalı Tuttur TV Yayın Şekli Şifreli Stat Crypto.com Arena, Los Angeles