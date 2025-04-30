Real Madrid ile Olympiakos, Euroleague Play-Off'ta karşılaşıyor. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak, şifreli olarak S Sport 2, S Sport Plus ve Tuttur TV'de yayınlanacak.
Real Madrid ile Olympiakos, 01 Mayıs 2025 Perşembe günü Turkish Airlines Euroleague Play-Off mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği eşleşme, Madrid'deki WiZink Center'da oynanacak. Real Madrid - Olympiakos maçı saat 22:00'de başlayacak ve şifreli olarak S Sport 2, S Sport Plus ve Tuttur TV platformları üzerinden canlı izlenebilecek.
Real Madrid-Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Real Madrid ile Olympiakos arasında oynanacak olan Euroleague Play-Off karşılaşması, Türkiye'de Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli olacak.
Real Madrid-Olympiakos maçı yayıncı kanal frekans ve platform bilgileri
Tuttur TV yayın bilgileri
Tuttur TV, İddaa numaralı kanal üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde yayın yapmaktadır.
S Sport Plus yayın bilgileri
S Sport Plus platformu, çevrim içi üyelik sistemi ile hizmet veriyor. Maç, mobil cihazlardan ve akıllı televizyonlardan izlenebiliyor.
S Sport 2 yayın bilgileri
S Sport 2, aşağıdaki TV platformlarında yer alıyor:
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Kablo TV: 241. kanal
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Tivibu: 74. kanal
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Turkcell TV+: 78. kanal
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Vodafone TV: 12. kanal
Yayın, bu platformlarda şifreli olarak sunulmaktadır.
Real Madrid-Olympiakos maçı detayları
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Tarih: 01 Mayıs 2025 Perşembe
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Saat: 22:00 (TSİ)
Maçın Oynanacağı Yer
Real Madrid ile Olympiakos arasındaki kritik karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan WiZink Center salonunda oynanacak.