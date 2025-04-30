Real Madrid ile Olympiakos, Euroleague Play-Off'ta karşılaşıyor. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak, şifreli olarak S Sport 2, S Sport Plus ve Tuttur TV'de yayınlanacak.

Real Madrid ile Olympiakos, 01 Mayıs 2025 Perşembe günü Turkish Airlines Euroleague Play-Off mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği eşleşme, Madrid'deki WiZink Center'da oynanacak. Real Madrid - Olympiakos maçı saat 22:00'de başlayacak ve şifreli olarak S Sport 2, S Sport Plus ve Tuttur TV platformları üzerinden canlı izlenebilecek.

Real Madrid-Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid ile Olympiakos arasında oynanacak olan Euroleague Play-Off karşılaşması, Türkiye'de Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli olacak.

Real Madrid-Olympiakos maçı yayıncı kanal frekans ve platform bilgileri

Tuttur TV yayın bilgileri

Tuttur TV, İddaa numaralı kanal üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

S Sport Plus yayın bilgileri

S Sport Plus platformu, çevrim içi üyelik sistemi ile hizmet veriyor. Maç, mobil cihazlardan ve akıllı televizyonlardan izlenebiliyor.

S Sport 2 yayın bilgileri

S Sport 2, aşağıdaki TV platformlarında yer alıyor:

Kablo TV: 241. kanal

Tivibu: 74. kanal

Turkcell TV+: 78. kanal

Vodafone TV: 12. kanal

Yayın, bu platformlarda şifreli olarak sunulmaktadır.

Real Madrid-Olympiakos maçı detayları

Tarih: 01 Mayıs 2025 Perşembe

Saat: 22:00 (TSİ)

Maçın Oynanacağı Yer

Real Madrid ile Olympiakos arasındaki kritik karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan WiZink Center salonunda oynanacak.