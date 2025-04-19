20 Nisan 2025'te oynanacak La Coruna – Tenerife maçı, saat 22:00'de S Sport Plus kanalında yayınlanacak. İşte detaylar ve platform bilgileri.

La Coruna ve Tenerife, 20 Nisan 2025 Pazar günü İspanya La Liga 2'de karşı karşıya gelecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak ve S Sport Plus kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen sporseverler için detaylar şu şekilde:

20 Nisan 2025 La Coruna vs Tenerife maçı yayın bilgileri

La Coruna ile Tenerife arasında oynanacak olan İspanya La Liga 2 maçı, 20 Nisan Pazar günü saat 22:00'de başlayacak. Maçı, S Sport Plus kanal(lar)ı üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Yayın şifrelidir ve izlemek için abone olmanız gerekecektir.

La Coruna – Tenerife maçını izlemek için S Sport Plus’ı tercih edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Numara kanalları üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca, internet üzerinden de erişim mümkündür.

Maç nerede oynanacak?

Bu heyecanlı karşılaşma, İspanya'nın La Coruna şehrindeki Estadio Municipal de Riazor Stadyumu'nda oynanacak.