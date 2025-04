'Gönül Dağı' dizisiyle tanınan Berk Atan, trafik kazasında yaralandı. 34 yaşındaki oyuncunun kaburgaları kırıldı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ünlü oyuncu Berk Atan, Eskişehir’de geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. 34 yaşındaki oyuncunun kaburgaları kırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza sonrası Berk Atan’ın sağlık durumu merak edilmeye başlandı. Peki, Berk Atan kimdir, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar…

Berk Atan kimdir?

Berk Atan, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 2012 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından oyunculuk kariyerine adım atan Atan, ilk kez 'Her Şey Yolunda' dizisinde kamera karşısına geçti.

Oynadığı diziler

Berk Atan, kariyerinin başlangıcından itibaren birçok başarılı projede yer aldı. 2014 yılında 'Altındağlı' dizisinde rol aldı ve büyük beğeni topladı. 2015-2016 yılları arasında 'Güneşin Kızları' dizisinde canlandırdığı 'Süleyman' karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Sonrasında 'Dayan Yüreğim' ve 'Cennet’in Gözyaşları' gibi dizilerde başrol oynayan Berk Atan, şimdilerde TRT 1’de yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinde 'Taner' karakterini başarıyla canlandırıyor.

Son projeleri

Berk Atan, 2024 yılında Amazon Prime’da yayınlanan 'Üçüncü Gün' filminde başrol oynayarak sinemada da dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, 2023 Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Sağlık durumu nasıl?

Dün, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde geçirdiği trafik kazasında Berk Atan’ın minibüsü şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu oyuncunun kaburgaları kırıldı. Yoğun bakıma alınan Atan’ın durumunun stabil olduğu ancak ağrılarının fazla olduğu belirtildi. Berk Atan’ın tedavisi hastanede devam ediyor.