MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Yunusemre ilçesinin büyüyen ve gelişen altyapı ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde, bölgedeki altyapı projelerinin hızla hayata geçirileceğini duyurdu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), vatandaşlara kesintisiz altyapı hizmeti sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Yunusemre ilçesinde önemli ziyaretlerde bulundu. İlçe belediyesini ziyaret ederek Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve Ali Gök ile bir araya gelen Avşar, ilçedeki altyapı ihtiyaçlarını tespit etti.

Avşar, Barbaros Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda meydana gelen su taşkınları sorununu çözmek amacıyla yerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca Cumhuriyet ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerinde de altyapı projeleri üzerine değerlendirmeler yaptı. MASKİ’nin, bu bölgelerdeki yağmur suyu ve kanalizasyon hattı eksikliklerine yönelik projeleri hızla hayata geçireceğini belirtti.

“Yunusemre ilçemiz hızla büyüyor ve altyapı ihtiyaçları artıyor. MASKİ olarak, bu bölgedeki tüm altyapı eksikliklerini giderecek projeler geliştirdik ve çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın görüşlerini alarak, en hızlı ve etkili çözümü sunmak için çalışıyoruz,” diyen Avşar, ilçenin altyapısının artık sorunsuz olacağını vurguladı.